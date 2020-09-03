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Третьяк – об отказе «Йокерита» лететь в Беларусь: всегда считал, что спорт вне политики

Третьяк – об отказе «Йокерита» лететь в Беларусь: всегда считал, что спорт вне политики
Хоккей / КХЛ 0

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение финского «Йокерита» отказаться от поездки в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо».

«Я всегда считал, что спорт вне политики. У «Йокерита» уже второй такой случай, они и на плей-офф отказались ехать. Но тогда они не полетели из-за коронавируса, это понятно. А политика — это другое дело. Считаю, что хоккей всегда как-то отходил от политики. Поэтому уже Континентальная хоккейная лига сама должна принимать решение по регламенту — как наказывать или не наказывать команду», – приводит слова Третьяка «Спорт-экспресс».

Напомним, что представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.

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