«Торпедо» – «Салават Юлаев»: защитники Панин и Ларсен не попали в состав гостей

«Салават Юлаев» объявил состав на выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо». Игра пройдёт сегодня, 3 сентября, начало – в 19:30 мск.

В заявку уфимского клуба не попали защитники Григорий Панин и Филип Ларсен. У Панина продолжает действовать дисквалификация с прошлого сезона, из-за которой он также пропустит 5 сентября матч с «Северсталью». Ларсен не попал в состав из-за болезни.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Сухачёв);

Бирюков — Коледов, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Лисовец — Коробов, Хохряков — Воробьёв — Амиров;

Семёнов — Мухамадуллин, Сошников — Кадейкин — Жарков;

Мясищев — Сучков, Башкиров – Пименов – Гиматов.