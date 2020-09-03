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«Торпедо» – «Салават Юлаев»: защитники Панин и Ларсен не попали в состав гостей

«Торпедо» – «Салават Юлаев»: защитники Панин и Ларсен не попали в состав гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» объявил состав на выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо». Игра пройдёт сегодня, 3 сентября, начало – в 19:30 мск.

В заявку уфимского клуба не попали защитники Григорий Панин и Филип Ларсен. У Панина продолжает действовать дисквалификация с прошлого сезона, из-за которой он также пропустит 5 сентября матч с «Северсталью». Ларсен не попал в состав из-за болезни.

«Салават Юлаев»:
Метсола (Сухачёв);
Бирюков — Коледов, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Лисовец — Коробов, Хохряков — Воробьёв — Амиров;
Семёнов — Мухамадуллин, Сошников — Кадейкин — Жарков;
Мясищев — Сучков, Башкиров – Пименов – Гиматов.

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