Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В НХЛ восхитились хоккейными навыками сына Александра Овечкина

В НХЛ восхитились хоккейными навыками сына Александра Овечкина
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги прокомментировала видео, в котором старший сын российского нападающего Александра Овечкина жонглирует шайбой.

«Браво, Ови-младший! Браво», – говорится в сообщении пресс-службы лиги в «Твиттере».

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Александр Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду лучшего снайпера НХЛ с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Овечкин отреагировал на попадание на обложку NHL 21
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020