В НХЛ восхитились хоккейными навыками сына Александра Овечкина

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги прокомментировала видео, в котором старший сын российского нападающего Александра Овечкина жонглирует шайбой.

«Браво, Ови-младший! Браво», – говорится в сообщении пресс-службы лиги в «Твиттере».

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Александр Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду лучшего снайпера НХЛ с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.

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