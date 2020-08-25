Александр Овечкин отреагировал на попадание на обложку NHL 21

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал попадание на обложку хоккейного симулятора NHL 21.

«Для меня большая честь во второй раз в карьере попасть на обложку игры NHL. Но куда важнее, что я выгляжу на обложке так же хорошо, как это было в 2007 году!» – приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Ожидается, что игра выйдет на Xbox One и PlayStation 4 16 октября. Позже ожидается релиз на консолях следующего поколения.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона» стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду лучшего снайпера НХЛ с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.