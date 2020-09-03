Знарок – о 2:7 с «Локомотивом»: «Спартак» не был готов физически и психологически

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:7).

«Не получилась у нас игра. Первый матч для нас, и мы не были готовы физически и психологически. Находится ли команда под нагрузками? Давайте я в очередной раз «отмажусь» — команда не готова физически. И с нашей стороны были неправильные действия, вследствие чего мы теряли много сил.

Есть какой-то позитив после этого матча? Что можно сказать? Два гола в большинстве забили. Это неплохо. Не было ли желания заменить вратаря пораньше? У нас есть тренер по вратарям — Стефан Перссон, и мы больше исходим от его позиции. Мы ждём его реакции по ходу матча», – приводит слова Знарка пресс-служба «Спартака».