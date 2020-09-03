Гусманов: по самоотдаче к «Трактору» претензий нет, сказалось отсутствие игровой практики

Тренер «Трактора» Равиль Гусманов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:3).
«Очень жалко, что мы сегодня потеряли очки в достаточно упорной игре. Было много моментов, но «Трактор» не смог их реализовать — сказалось отсутствие игровой практики. Все знают, что предсезонка у нас получилась скомканной. Есть над чем работать, и надо стараться в дальнейшем выигрывать.
Главный тренер команды Анвар Гатиятулин не смог присутствовать на матче по рекомендации врачей, но он находился в «военной комнате» в тренерской. Он просматривал игру, давал свои рекомендации, все тренеры на матче были в наушниках.
Виталий Кравцов недоработал в третьей пропущенной шайбе? Это первый матч, хоккеисты подошли к игре в разных физических кондициях. Но все, в том числе Виталий, будут добавлять. По самоотдаче ни к кому претензий нет. В игре вратаря Ивана Федотова тоже сказалось отсутствие практики», — приводит слова Гусманова пресс-служба лиги.
- 3 сентября 2020
-
23:59
-
23:49
-
23:44
-
23:35
-
23:09
-
23:06
-
23:01
-
22:58
-
22:50
-
22:36
-
22:31
-
22:07
-
21:51
-
21:35
-
21:27
-
21:11
-
20:50
-
20:37
-
20:19
-
19:49
-
19:20
-
19:04
-
18:49
-
18:27
-
18:04
-
18:02
-
17:40
-
17:32
-
17:18
-
17:05
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:00
-
15:40