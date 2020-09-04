Впервые за шесть лет во втором раунде Кубка Стэнли состоится три седьмых матча

После сегодняшних матчей в плей-офф Национальной хоккейной лиги стало известно, что во втором раунде Кубка Стэнли три серии завершатся седьмыми матчами.



На Востоке решающий матч за выход в финал конференции сыграют «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». На Западе победителя предстоит выявить в парах «Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» – «Ванкувер Кэнакс».



Это первый случай с 2014 года, когда на этой стадии состоялись три серии с седьмыми матчами. В том розыгрыше плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 4-3 выиграл у «Питтсбург Пингвинз», «Монреаль Канадиенс» – у «Бостон Брюинз», а «Лос-Анджелес Кингз» – у «Анахайм Дакс». Ранее по три седьмых матча игрались также в 1986, 1987, 2001 и 2009 годах.

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