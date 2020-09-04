Хьюз повторил рекорд плей-офф НХЛ по результативным передачам для новичков

В Эдмонтоне состоялся шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Трэвиса Грина, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф.
Ведущий защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Американский защитник, сделавший 14-ю результативную передачу в розыгрыше Кубка Стэнли, повторил рекорд НХЛ по голевым передачам среди новичков (для игроков всех амплуа), установленный Марианом Штястны в 1982 году и впервые повторённый Вилле Лейно в 2010 году.
Помимо этого, Куинн обновил бомбардирский рекорд плей-офф НХЛ для защитников-новичков. В активе американского защитника стало 16 очков в нынешнем розыгрыше.
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