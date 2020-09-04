Директор «Автомобилиста» рассказал о ситуации с допуском болельщиков на домашние матчи

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о ситуации с допуском болельщиков на домашние матчи клуба.



«На территории Свердловской области введён режим повышенной готовности. В соответствии с указом губернатора мы имеем право размещать не более 30% болельщиков. 5500 — это общая вместимость нашей арены. Приоритет – обеспечение возможностью смотреть хоккей владельцев абонементов прошлого сезона. Это наши самые преданные болельщики. После того как все приобрели себе места, все оставшиеся места были выложены в свободную продажу на игру со «Спартаком».

Мы реализовали более 1000 абонементов, продажи будут продолжаться. Будут продаваться и абонементы выходного дня, они пользуются спросом. При посещении арены всем необходимо носить маски. Изначально КХЛ не разрешала вести продажу еды на фудкортах, но буквально недавно вышло новое постановление, которое позволит нам кормить болельщиков. Фудкорты будут работать с учётом требований Роспотребнадзора», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.