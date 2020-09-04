Рябков: наличие фарм-клуба и молодёжной команды даёт «Автомобилисту» подушку безопасности

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о ведении селекции совместно с главным тренером команды Биллом Питерсом.

«Главная новость для «Автомобилиста» — подписание Билла Питерса. Он выигрывал со сборной Канады чемпионат мира, работал на Матче всех звёзд НХЛ. Мы рады, что Билл принял наше предложение. Мы стараемся изолированно держать все подразделения клуба друг от друга. Но случиться может всё что угодно с любой командой. Поэтому важна обойма квалифицированных игроков. Наличие фарм-клуба и молодёжной команды, всей вертикали даёт кадровую подушку безопасности. Билл Питерс и его помощники смогли посмотреть на многих хоккеистов нашей системы. Посмотрели на игроков «Горняка», хоккеистов молодёжной команды.



Комплектование команды никогда не прекращается. Нам в этом смысле очень повезло, так как мы быстро договорились с Биллом Питерсом. Большая часть селекции проводилась в тесной связи с ним. С помощью видео он знакомился с возможностями новичков, одобрять и отклонять кандидатуры. Старались действовать в русле взглядов тренерского штаба, а также принимали во внимание условия жёсткого потолка зарплат. Нужно было вписываться в него, а также резервировать определённое место на случай экстренных мер», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.