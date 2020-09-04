Главный тренер «Автомобилиста»: клуб не дал умереть с голоду, заботился обо мне

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс рассказал, как уральский клуб поддержал его, когда он боролся с коронавирусом.
«Мне повезло, что у меня не было симптомов. Было легко оставаться на карантине, потому что моя семья осталась в Северной Америке. Хочу отдать должное клубу, я заказывал продукты, и мне оставляли их под дверью. Клуб не дал мне умереть с голоду, заботился обо мне.
Это было непростое время, потому что нужно было быть в работе, помогать тренерскому штабу. Я не останавливал работу, наблюдал за всем в онлайне. Две недели выпали из рабочего режима, но после того, как я сдал два отрицательных анализа, сразу же вернулся к команде, сейчас мы ведём активную работу», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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