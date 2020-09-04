Питерс: мне понравились и Екатеринбург, и КХЛ, и уровень хоккея

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился ожиданиями от работы в екатеринбургском клубе.
«Как команда перенесла коронавирус с точки зрения функционального состояния? Это очень важное время сезона, мы вчера стартовали. Сейчас всем приходится нелегко, все борются с пандемией. Спасибо организации, для неё наше здоровье и самочувствие является самым важным. Ребята заботятся о себе, справляются с болезнью. Сейчас мы относительно здоровы и готовы завтра выйти на лёд перед домашними трибунами.
Счастлив оказаться здесь, это интересный жизненный опыт, оказаться в России. Мне понравились и сам город, и КХЛ, и уровень хоккея. За это время я смог посмотреть и основу, и «Горняк» и «Авто», приятно удивлён уровнем всех хоккеистов, у нас глубокая организация. Нам повезло жить в замечательном городе с великолепными болельщиками и работать в организации, которая хочет победить», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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