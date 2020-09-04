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ХК «Сочи» представил игровую форму на сезон-2020/2021

ХК «Сочи» представил игровую форму на сезон-2020/2021
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» в официальном «инстаграме» представил игровую форму на новый сезон КХЛ.

«В новый сезон – в обновленном стиле! Домашний, гостевой и альтернативный комплекты формы «леопардов» на сезон-2020/2021. Больше цвета! Больше моря! Больше леопардов!» – говорится в сообщении клуба.

Фото можно посмотреть в официальном «инстаграме» клуба.

Ранее команда Александра Андриевского в следующем составе отправилась на первую выездную серию нового сезона:

Вратари: Йоэль Лассинантти, Максим Третьяк, Иван Кульбаков.
Защитники: Юрий Александров, Давид Рунблад, Константин Климонтов, Михаил Гордеев, Максим Минеев, Даниил Мироманов, Георгий Солянников, Олег Погоришный.
Нападающие: Маркус Нильссон, Дмитрий Колготин, Павел Падакин, Герман Рубцов, Ансель Галимов, Йере Карьялайнен, Никита Точицкий, Даниил Апальков, Игорь Руденков, Линус Юханссон, Амир Гараев, Даниил Огирчук, Кирилл Петьков, Павел Кукштель, Сергей Шмелев.

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