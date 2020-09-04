Расписание игрового дня НХЛ на 4 сентября

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся два матча второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
23:00 (мск). «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» (3-3)
04:00. «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» (3-3)
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».
- 4 сентября 2020
-
17:57
-
17:46
-
17:33
-
17:00
-
16:43
-
16:30
-
15:30
-
14:50
-
14:30
-
13:59
-
13:30
-
13:05
-
12:54
-
12:50
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:06
-
11:45
-
11:27
-
11:15
-
10:57
-
10:35
-
10:16
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:02
-
08:36
-
08:15
-
08:01
-
07:45
-
07:30
-
07:23