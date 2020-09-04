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Расписание игрового дня НХЛ на 4 сентября

Расписание игрового дня НХЛ на 4 сентября
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся два матча второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

23:00 (мск). «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» (3-3)

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
04 сентября 2020, пятница. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Даллас Старз
Даллас

04:00. «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс» (3-3)

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
05 сентября 2020, суббота. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».

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