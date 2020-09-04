«Нефтехимик» – СКА: 7 хоккеистов хозяев дебютируют в КХЛ

«Нефтехимик» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 4 сентября, начало — в 19:00 мск.

Для команд эта встреча станет первой в новом сезоне. Ранее стало известно, что главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев не будет присутствовать на тренерской скамейке во время матча со СКА. Вместо него руководить командой будет старший тренер МХК «Реактор» Вячеслав Касаткин.

Кроме того нижнекамский клуб внёс 10 хоккеистов в список травмированных. Таким образом, в составе «волков» в КХЛ дебютируют семь игроков: Дэниэл Буцаев, Артём Голубович, Булат Мотыгуллин, Илья Паранин, Максим Полькин, Владислав Шутов и Динар Хайруллов.

«Нефтехимик»:

Барулин (Иванников);

Пузанов — Волгин, Бикмуллин — Кучерявенко — Порядин;

Граборенко — Мотыгулиин, Грошев — Шарифьянов — Шиксадаров;

Логинов — Хайруллов, Буцаев — Голубович — Шутов;

Мартынов – Семёнов, Паранин — Чивилёв — Полькин.

СКА:

Самонов (Хелльберг);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Вей — Галимов;

Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;

Хафизуллин — Антипин, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;

Дыбленко — Швец-Роговой, Марченко — Морозов— Подколзин.