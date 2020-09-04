Гол Плотникова помог «Металлургу» обыграть «Куньлунь» в домашнем матче

«Металлург» победил китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Дебютную шайбу за «Металлург» забросил форвард Сергей Плотников, пополнивший состав уральского клуба в межсезонье. Победный гол в концовке третьего периода забил Харри Песонен. Голкипер магнитогорского клуба Василий Кошечкин совершил 26 сейвов. Вратарь «Куньлуня» Дмитрий Шикин отразил 33 броска из 35.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома сыграет с ХК «Сочи», а «Куньлунь» в гостях проведёт матч с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 6 сентября.