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Гол Плотникова помог «Металлургу» обыграть «Куньлунь» в домашнем матче

Гол Плотникова помог «Металлургу» обыграть «Куньлунь» в домашнем матче
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» победил китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Дебютную шайбу за «Металлург» забросил форвард Сергей Плотников, пополнивший состав уральского клуба в межсезонье. Победный гол в концовке третьего периода забил Харри Песонен. Голкипер магнитогорского клуба Василий Кошечкин совершил 26 сейвов. Вратарь «Куньлуня» Дмитрий Шикин отразил 33 броска из 35.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома сыграет с ХК «Сочи», а «Куньлунь» в гостях проведёт матч с челябинским «Трактором». Обе встречи пройдут 6 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2020, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Плотников (Нестрашил, Карпов) – 16:50' (5x4)   2:0 Песонен (Бек, Ламмикко) – 56:32' (5x4)   2:1 Педан (Глинкин, Архипов) – 59:59' (6x4)
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