Гол Бурдасова принёс СКА победу в гостевом матче с «Нефтехимиком»

Петербургский СКА победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Гости вышли вперёд в середине первого периода благодаря голу защитника Игоря Ожиганова. Во втором игровом отрезке Антон Бурдасов в большинстве удвоил преимущество СКА. В заключительном периоде нападающий «Нефтехимика» Александр Кучерявенко одну шайбу отыграл. Ему ассистировали Глеб Семёнов и Рафаэль Бикмуллин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома сыграет с подольским «Витязем», а СКА в гостях проведёт матч с казанским «Ак Барсом». Обе встречи пройдут 6 сентября.