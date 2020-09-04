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Гол Бурдасова принёс СКА победу в гостевом матче с «Нефтехимиком»

Гол Бурдасова принёс СКА победу в гостевом матче с «Нефтехимиком»
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Гости вышли вперёд в середине первого периода благодаря голу защитника Игоря Ожиганова. Во втором игровом отрезке Антон Бурдасов в большинстве удвоил преимущество СКА. В заключительном периоде нападающий «Нефтехимика» Александр Кучерявенко одну шайбу отыграл. Ему ассистировали Глеб Семёнов и Рафаэль Бикмуллин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома сыграет с подольским «Витязем», а СКА в гостях проведёт матч с казанским «Ак Барсом». Обе встречи пройдут 6 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2020, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ожиганов (Антипин, Подколзин) – 12:47' (5x5)   0:2 Бурдасов (Ткачёв, Бенгтссон) – 39:33' (5x4)   1:2 Кучерявенко (Семёнов, Бикмуллин) – 50:08' (5x5)
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