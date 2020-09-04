Гол Бурдасова принёс СКА победу в гостевом матче с «Нефтехимиком»
Петербургский СКА победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Гости вышли вперёд в середине первого периода благодаря голу защитника Игоря Ожиганова. Во втором игровом отрезке Антон Бурдасов в большинстве удвоил преимущество СКА. В заключительном периоде нападающий «Нефтехимика» Александр Кучерявенко одну шайбу отыграл. Ему ассистировали Глеб Семёнов и Рафаэль Бикмуллин.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома сыграет с подольским «Витязем», а СКА в гостях проведёт матч с казанским «Ак Барсом». Обе встречи пройдут 6 сентября.
- 4 сентября 2020
-
22:10
-
21:54
-
21:40
-
21:23
-
21:10
-
21:04
-
20:54
-
20:19
-
19:55
-
19:47
-
19:25
-
18:59
-
18:49
-
17:57
-
17:46
-
17:33
-
17:00
-
16:43
-
16:30
-
15:30
-
14:50
-
14:30
-
13:59
-
13:30
-
13:05
-
12:54
-
12:50
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:06
-
11:45
-
11:27
-
11:15
Партнерский контент