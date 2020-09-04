Квартальнов – о 0:4: «Ак Барс» сыграл очень слабо. Мы проиграли «Витязю» в характере

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (0:4).

«Когда проигрываешь в борьбе, игре один в один, можно рисовать, показывать, но пользы не будет. В характере проиграли, в общем. Можешь быть каким угодно крутым, но в хоккей играют характером. Чем удивил соперник? Если проигрывается игра один в один, рушится любая система, любое начинание.

Надломил ли команду первый гол? Надо подумать, это наша вина, моя лично. Если мы второй матч подряд пропускаем в первой смене, первым броском, значит, не тех людей выпускаем.

Есть ли польза от поражения? Сто процентов. То, что на предсезонке нас все записали фавориты, на бумаге писали про состав, это хорошо дома прийти, на холодильник повесить, маме с папой рассказывать. А здесь это не нужно, нужно играть. Худший ли это матч «Ак Барса» при мне? Не знаю. По счёту – конечно. Сегодня мы сыграли очень слабо», – приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.