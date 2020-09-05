Тренер «Колорадо» Беднар: не хочу винить во всём травмы

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал поражение своей команды в седьмом полуфинальном матче Западной конференции Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:5 ОТ).

«Не хочу сидеть здесь и винить во всём травмы, но они, конечно, не помогают. Можно искать какие угодно оправдания, но мы не добились своей цели. Это отстой, это больно. Ребята весь год отдавали себя без остатка», — приводит слова Беднара журналист The Athletic Райан Кларк в своём «твиттере».

Голами в составе победителей отметились Йоэль Ковиранта (хет-трик) и Александр Радулов (дубль). В составе «Колорадо» две шайбы из четырёх на свой счёт записал российский форвард Владислав Наместников. В финале конференции «Даллас» сыграет с победителем в паре «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс». Седьмой матч между этими командами состоится сегодня и начнётся в 4:00 мск.