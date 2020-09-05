«Даллас» — «Колорадо»: все голы и видеообзор седьмого матча плей-офф НХЛ
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся седьмой полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:4 в овертайме.
Голами в составе победителей отметились Йоэль Ковиранта (хет-трик) и Александр Радулов (дубль). В составе «Колорадо» две шайбы из четырёх на свой счёт записал российский форвард Владислав Наместников.
Все голы и важные моменты матча можно посмотреть в видеообзоре, опубликованном на сайте «Яндекс.Эфир».
В финале конференции «Даллас» сыграет с победителем в паре «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс». Седьмой матч между этими командами состоится сегодня и начнётся в 4:00 мск.
Худобин бурно отреагировал на победный гол «Далласа» в матче с «Колорадо»
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