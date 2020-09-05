Знарок — о Гудачеке: «Спартак» разрушит большинство, если уберёт одного полевого легионера

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (0:1).



«Жалко, проиграли. Было очень много моментов, которые должны были реализовывать. Самоотдачей команды доволен. Гудачек не играет, так как иначе у нас будет шесть легионеров? Вратарями сегодня тоже доволен. Естественно, есть задумки в этом плане, но, если уберём игрока, разрушим одно большинство.



Подстраивались под тактику «Автомобилиста». Были какие-то наработки. Была проблема с реализацией голевых моментов. Неплохо разыгрывали большинство, но решающий бросок неточный.



Сегодня игра «пять на пять» более-менее получалась. Понимаю, физически мы ещё не готовы. Не знаю, как готовились другие команды, но в целом мы все в одной ситуации. Защитник Сериков — лимитчик, мы обязаны его выставлять. Он погоду не портит. Защитник Соколов тоже пока неплохо выглядит, а там будет видно», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.