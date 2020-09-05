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«Сибирь» проиграла «Торпедо», Красоткина заменили уже на восьмой минуте

«Сибирь» проиграла «Торпедо», Красоткина заменили уже на восьмой минуте
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» в Нижнем Новгороде со счётом 3:4 проиграла «Торпедо». Голкипера новосибирского клуба Антона Красоткина заменили на восьмой минуте встречи.

На четвёртой минуте первого периода Сергей Гончарук вывел хозяев вперёд. Через две минуты Дмитрий Саюстов сравнял счёт, реализовав большинство. На восьмой минуте периода нижегородцы вновь вышли вперёд усилиями Брэди Остина. После этого вратарь «Сибири» Антон Красоткин был заменён на Харри Сятери. Однако спустя шесть минут Джастин Клус забросил третью шайбу в ворота новосибирского клуба. Затем команды обменялись голами: в «Сибири» забил Эрик О'Делл, в «Торпедо» — Джордан Шварц. В середине третьего периода Никита Коротков сократил отставание «Сибири» до минимума, но на большее гостей не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2020, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Гончарук (Белевич, Воеводин) – 03:02' (5x5)   1:1 Саюстов (Комаров, Гуркин) – 05:01' (5x4)   2:1 Остин (Аляев, Белевич) – 07:22' (5x4)   3:1 Клус (Шенфельд, Остин) – 14:04' (5x5)   3:2 О'Делл (Шаров) – 27:36' (5x5)   4:2 Мили (Аляев, Жафяров) – 36:36' (5x5)   4:3 Коротков (Хабаров, Саюстов) – 49:44' (5x5)

Следующую встречу «Торпедо» проведёт 8 сентября со СКА. «Сибирь» отправится в Череповец и 7 сентября сыграет с местной «Северсталью».

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