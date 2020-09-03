Гол Буше принёс «Авангарду» победу в домашнем матче с «Сибирью»
Омский «Авангард» победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Подмосковье и завершилась со счётом 7:2 (2:0, 1:1, 4:1) в пользу подопечных Боба Хартли.
Единственный гол в матче записал на свой счёт новичок «Авангарда» Рид Буше, пополнивший состав команды в межсезонье. Ему ассистировали Корбан Найт и Сергей Толчинский. Шатаут оформил голкипер омского клуба Эмиль Гарипов, который совершил 20 сейвов. Вратарь «Сибири» Антон Красоткин отразил 40 бросков из 41.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома сыграет с московским «Динамо», а «Сибирь» в гостях проведёт матч с нижегородским «Торпедо». Обе встречи пройдут 5 сентября.
- 3 сентября 2020
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