Хартли — об отменённом голе Шумакова: не видели там намеренного движения

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (2:1).



«Такое ощущение — по накалу страстей, — что сыграли матч плей-офф. Знали, что так будет. В «Динамо» сильный состав, отличные форварды, мощная синяя линия, скорости, габариты. Одно звено Шипачёва чего стоит. Наши ребята проделали невероятную работу, в частности в обороне и меньшинстве. Здорово сыграл Гарипов. Мы забили всего три гола в двух матчах? На предсезонке было проще, но и сегодня у нас было много моментов. Главное, прогрессируем.



Отменённый гол Шумакова? Понимаем это правило так, что не должно быть именно намеренного движения ногой. Мы не видели там намеренного движения, показалось, что был отскок, но решать судьям и лиге. У Сергея сейчас хорошая химия с Семёновым, мы довольны его игрой.

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У Кошелева было непростое начало. Семён сделал много полезного для команды за последние два года. Сейчас у нас высокая конкуренция внутри команды. Кошелев не так хорошо провёл предсезонку, но мы с ним работаем и хотим, чтобы он вернул свою игру. С Чинаховым тоже работаем, чтобы он шёл шаг за шагом и понимал все нюансы игры», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.