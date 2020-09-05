Василевский — о первых матчах команды: начало сезона — это всегда сумбур
Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский подвёл итоги победной встречи с московским «Спартаком» (1:0).
«Начало сезона — это всегда сумбур. Первые матчи — много ошибок. Не только у нас, но у всех команд. Много борьбы? «Спартак» был хорошо мотивирован, они проиграли прошлый матч и были злыми, хотели реабилитироваться. Первый период бились на равных. Хорошо прошёл второй. В третьем они чуть-чуть добавили, но мы хорошо сыграли в защите, и Якуб Коварж нам очень помог. Довели дело до победы. Снова с Трямкиным в связке? С Никитой всегда комфортно. Уже не первый год играем вместе, так что чувствуем друг друга. Конечно, хотели больше забить, хорошо, что выиграли», — цитирует Василевского официальный сайт КХЛ.
- 5 сентября 2020
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