Питерс: голы будут дальше, по ходу сезона

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал итоги встречи с московским «Спартаком» (1:0).
«Мне очень понравилась сегодняшняя игра. До этого мы одержали победу в Челябинске. Все это задаёт хороший эмоциональный фон. Кроме того, приятно удивляют молодые игроки. Сегодня забил Хрипунов, я впервые увидел Назарова — он произвёл на меня хорошее впечатление. Также команда прибавляет в физическом плане, и это, конечно, тоже добавляет позитива.
Конечно, я бы хотел увидеть больше заброшенных шайб, но не стоит забывать, что для многих ребят это была первая игра за пять месяцев, так что я больше уделил внимание тому факту, что мы создали сегодня достаточно много хороших моментов. Конечно, самое главное — удовлетворительный результат. Голы будут дальше, по ходу сезона.
Знал, что в КХЛ есть потрясающие вратари. Один из них, Якуб Коварж, играет за нас. Наконец, здесь, в Екатеринбурге, отличная организация, потрясающий клуб, отличные ребята в моей команде. Я очень благодарен всем им за то, как они выкладываются и какую самоотдачу демонстрируют», — цитирует Питерса официальный сайт КХЛ.
- 5 сентября 2020
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