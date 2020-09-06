Тротц объяснил, почему не выпустил Варламова на седьмой матч серии c «Филадельфией»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, почему решил не выпускать российского голкипера Семёна Варламова на седьмой матч серии плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:0, 4-3).

«Для нас это был уже 16-й матч, и мне захотелось в воротах свежести. В последних двух матчах они нагрузили Варли. Вообще, верю в них обоих. С отношением Грайссера к работе, он является для нас хорошим вариантом. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер провёл за «Айлендерс» в нынешнем плей-офф 14 матчей, одержав победу в девяти из них. В решающем матче серии с «Флайерз» Семён остался в запасе. Место в воротах занял немецкий голкипер Томас Грайсс, в результате отыгравший на ноль.