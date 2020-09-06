Тротц объяснил, почему не выпустил Варламова на седьмой матч серии c «Филадельфией»
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, почему решил не выпускать российского голкипера Семёна Варламова на седьмой матч серии плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:0, 4-3).
«Для нас это был уже 16-й матч, и мне захотелось в воротах свежести. В последних двух матчах они нагрузили Варли. Вообще, верю в них обоих. С отношением Грайссера к работе, он является для нас хорошим вариантом. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.
Российский голкипер провёл за «Айлендерс» в нынешнем плей-офф 14 матчей, одержав победу в девяти из них. В решающем матче серии с «Флайерз» Семён остался в запасе. Место в воротах занял немецкий голкипер Томас Грайсс, в результате отыгравший на ноль.
Томас Грайсс повторил клубное достижение «Айлендерс» 45-летней давности
- 6 сентября 2020
-
09:40
-
09:16
-
09:05
-
08:46
-
08:30
-
07:57
-
07:28
-
07:15
-
07:00
-
06:55
-
05:32
-
05:00
-
03:16
-
02:09
- 5 сентября 2020
-
23:57
-
23:36
-
23:23
-
23:08
-
22:52
-
22:44
-
22:31
-
22:14
-
22:01
-
21:45
-
21:32
-
21:17
-
21:12
-
21:06
-
20:53
-
20:43
-
20:21
-
20:01
-
19:49
-
19:41
-
19:39
Партнерский контент