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Боунесс — о «Вегасе» и Дебуре: помощь Павелски будет очень кстати

Боунесс — о «Вегасе» и Дебуре: помощь Павелски будет очень кстати
Хоккей / НХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс признался, что будет советоваться с форвардом Джо Павелски по поводу подходов к игре коллеги из «Вегас Голден Найтс» Питера Дебура.

«Мы уже немного говорили с Джо об этом. Повезло, что у нас есть возможность посмотреть видео, взять паузу, все разобрать и обсудить, чтобы понять, как все работает. Мы знаем, против кого играем. Пит – замечательный тренер.

Он давно работает в лиге, и у него это отлично получается, с кем бы он ни сотрудничал. К тому же у него хорошая команда, она демонстрирует потрясающий хоккей под его началом. Так что помощь Джо будет очень кстати», – цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.

Павелски выступал в «Сан-Хосе» под руководством Дебура, в том числе в сезоне-2015/2016, когда «Шаркс» дошли до финала Кубка Стэнли.

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