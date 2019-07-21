Дебур: «Сан-Хосе» потерял Павелски, но приобрёл Карлссона и молодёжь

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал заключение многолетнего контракта с защитником Эриком Карлссоном.



«Когда в прошлом году у нас появилась возможность получить Эрика Карлссона, никто ни секунды не сомневался, что это нужно сделать. Такие хоккеисты формируют образ целого поколения в хоккее, их редко удаётся найти, если такое возможно вообще. Так что обмен ни у кого не вызывал вопросов, как и продление контракта с ним. Он сыграет очень важную роль в решении задач, стоящих перед командой. Мы потеряли Павелски, но приобрели Карлссона и несколько молодых ребят.



Рисунок нашей игры может измениться, но его присутствие будет сильно влиять на то, как команда выглядит на льду. Его не беспокоили травмы в течение двух месяцев минувшего сезона, и в это время он контролировал то, что происходило на площадке. Так что нам надо сделать так, чтобы он был здоров и набрал форму», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.

«Сан-Хосе» поставил всё на Карлссона. Это будет провал? «Шаркс» надо выигрывать в ближайшие два-три года, или сделка может стать провальной.