Дебур: «Сан-Хосе» потерял Павелски, но приобрёл Карлссона и молодёжь

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал заключение многолетнего контракта с защитником Эриком Карлссоном.
«Когда в прошлом году у нас появилась возможность получить Эрика Карлссона, никто ни секунды не сомневался, что это нужно сделать. Такие хоккеисты формируют образ целого поколения в хоккее, их редко удаётся найти, если такое возможно вообще. Так что обмен ни у кого не вызывал вопросов, как и продление контракта с ним. Он сыграет очень важную роль в решении задач, стоящих перед командой. Мы потеряли Павелски, но приобрели Карлссона и несколько молодых ребят.
Рисунок нашей игры может измениться, но его присутствие будет сильно влиять на то, как команда выглядит на льду. Его не беспокоили травмы в течение двух месяцев минувшего сезона, и в это время он контролировал то, что происходило на площадке. Так что нам надо сделать так, чтобы он был здоров и набрал форму», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.
- 21 июля 2019
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