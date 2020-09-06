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Да Коста: СКА — сильная команда, с хорошей атакой. «Ак Барсу» надо действовать проще

Да Коста: СКА — сильная команда, с хорошей атакой. «Ак Барсу» надо действовать проще
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Французский форвард прокомментировал решение Роспотребнадзора Республики Татарстан разрешить присутствие 50% зрителей на трибунах «Ак Барса» в домашних матчах клуба. Ранее было разрешено принимать только 25% посетителей.

«СКА — сильная команда, с хорошей атакой и укомплектованным составом. Предстоит тяжёлый матч, нам нужно играть намного лучше, чем в прошлом матче. Мы должны следовать своей системе, действовать проще и больше работать, чтобы выиграть.

Знаю, теперь может приходить 50% болельщиков. Надеюсь, это нам поможет. Трудно играть, когда трибуны не могут быть заполнены на 100%, но это наша работа, мы выложимся полностью, чтобы выиграть», — цитирует Да Косту «Комсомольская правда».

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