Да Коста: СКА — сильная команда, с хорошей атакой. «Ак Барсу» надо действовать проще

Нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Французский форвард прокомментировал решение Роспотребнадзора Республики Татарстан разрешить присутствие 50% зрителей на трибунах «Ак Барса» в домашних матчах клуба. Ранее было разрешено принимать только 25% посетителей.

«СКА — сильная команда, с хорошей атакой и укомплектованным составом. Предстоит тяжёлый матч, нам нужно играть намного лучше, чем в прошлом матче. Мы должны следовать своей системе, действовать проще и больше работать, чтобы выиграть.

Знаю, теперь может приходить 50% болельщиков. Надеюсь, это нам поможет. Трудно играть, когда трибуны не могут быть заполнены на 100%, но это наша работа, мы выложимся полностью, чтобы выиграть», — цитирует Да Косту «Комсомольская правда».