Радулов первым выскочил на лёд, чтобы поздравить Худобина с шат-аутом в игре с «Вегасом»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся первый матч финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и открыли счёт в серии – 1-0.
«Великая стена – Добби», — так прокомментировала пресс-служба «Старз» игру на ноль вратаря «Далласа» Антона Худобина в матче с «Вегасом».
Публикация доступна в «твиттере» «Даллас Старз».
Первым поздравить 34-летнего российского вратаря, впервые за карьеру отыгравшего на ноль в Кубке Стэнли, решил соотечественник Худобина – Александр Радулов, искренне радовавшийся за партнёра. Вслед за Радуловым подъехали и Миро Хейсканен с Радеком Факсой.
Всего в текущем плей-офф Худобин провёл 15 матчей (13 в старте), выиграв в 9 из них. На его счету 449 отражённых бросков и 41 пропущенная шайба, при коэффициенте отражённых бросков в 91% и 2,94 пропущенных шайбы за игру в среднем.
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