Дебур: Флёри дал «Вегасу» шанс на победу, когда мы этого не заслуживали

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал решение выпустить Марка-Андре Флёри вместо Робина Ленера в первом матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (0:1, 0-1).
«Решение сыграть с Флёри было вызвано той же причиной, по которой мы выпустили Ленера в седьмой игре 7 против «Ванкувер Кэнакс». Я думал, что он даст нам лучший шанс на победу сегодня вечером. Марк-Андре был свежим. Он хорошо сыграл против «Далласа», и он помог нам продемонстрировать отличную игру. Думаю, Флёри был нашим лучшим игроком. Он дал нам шанс на победу, когда мы этого не заслуживали. Поэтому это решение было довольно простым», — цитирует Дебура пресс-служба НХЛ.
В матче с «Далласом» Флёри отразил 24 из 25 бросков, пропустив всего одну шайбу.
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 25 бросков и впервые за карьеру оформил шат-аут в Кубке Стэнли. Худобин (34 года и 122 дня) вошёл в топ-10 голкиперов по возрасту оформления дебютного шат-аута в плей-офф НХЛ, заняв 10-е место в этом рейтинге. Рекорд принадлежит Джонни Боуэру (38 лет 142 дня).
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