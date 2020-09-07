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Голкипер «Далласа» Худобин признан первой звездой стартового матча серии с «Вегасом»

Голкипер «Далласа» Худобин признан первой звездой стартового матча серии с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся первый матч финальной серии Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и открыли счёт в серии – 1-0.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 25 бросков и впервые за карьеру оформил шат-аут в Кубке Стэнли. 34-летний голкипер был признан первой звездой стартового матча серии. Антон стал четвёртым вратарём в истории «Далласа», оформившим шат-аут в плей-офф НХЛ.

Второй звездой матча признан защитник «Далласа» Йон Клингберг, забросивший единственную и победную шайбу. Звание третьей звезды досталось голкиперу «Вегаса» Марку-Андре Флёри, отразившему 24 броска из 25.

Линия обороны «Далласа» находится в одном очке от клубного рекорда 39-летней давности
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