Дебур — о поражении в матче с «Далласом»: у нас нет оправданий

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал поражение в первом матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (0:1, 0-1).



«Мы немного устали, но и «Даллас» тоже. У них были точно такие же условия, как и у нас, за исключением того, что предыдущий матч они играли днём на пару часов раньше, чем мы. Так что у нас нет никаких оправданий.



Думаю, мы стали работать немного лучше. В этой лиге получаешь то, что заслужил. Мы не приложили достаточно усилий, чтобы победить.



«Ванкувер» хорошо защищался, но не обладал такой силой, как у «Далласа». Теперь мы знаем, с чем имеем дело, и в наших силах отреагировать на это… Но это уже другая история. Нам придётся разобраться и найти способ дать отпор», — цитирует Дебура пресс-служба НХЛ.