Клингберг — об игре Худобина: он вдохнул в нас жизнь

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг отметил игру голкипера Антона Худобина в первом матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (1:0, 1-0).



«Нам не очень удался только третий период, при этом у нас ранее были моменты, чтобы повести 2:0 в счёте. Но в самые тяжёлые моменты превосходно играл Добби. Он провёл отличный матч, вдохнул в нас жизнь. Вот мы и выстояли в концовке, сумели повести в серии», — цитирует Клингберга пресс-служба НХЛ.



Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 25 бросков и впервые за карьеру оформил шат-аут в Кубке Стэнли. Худобин (34 года и 122 дня) вошёл в топ-10 голкиперов по возрасту оформления дебютного шат-аута в плей-офф НХЛ, заняв 10-е место в этом рейтинге. Рекорд принадлежит Джонни Боуэру (38 лет 142 дня).



Напомним, что победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и открыли счёт в серии – 1-0. Единственную шайбу в матче с передач Джейми Бенна и Радека Факсы уже на третьей минуте встречи забросил Йон Клингберг.

Худобин стал четвёртым вратарём в истории «Далласа», оформившим шат-аут в плей-офф НХЛ