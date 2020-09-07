Хартли: хотел бы пожать руку Путину

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о потолке зарплат, лучшем тренере КХЛ и Владимире Путине.
«Российское гражданство? У меня уже есть канадское и американское. Я не знаю правила, сколько времени нужно проводить в России, чтобы получить гражданство. Но для меня главное — адаптироваться к культуре и людям. Я очень уважаю культуру вашей страны.
Потолок зарплат в КХЛ? Я думаю, это очень хорошо. Посмотрите на НХЛ — там каждая команда имеет шанс завоевать Кубок Стэнли. Это сильный момент для болельщиков из разных хоккейных стран. Потому что всякий поединок будет хранить интригу. Каждая команда может победить в любом матче. И это делает хоккей особенно восхитительным.
С кем бы хотел поработать? Моей целью всегда было потренировать Александра Овечкина. Много раз я говорил об Ови с Ильей Ковальчуком. То, как он забивает голы, его страсть, какое шоу он устраивает на льду. Быть тренером Овечкина — это реальная мечта.
Лучший тренер прошлого сезона КХЛ? Думаю, это Дмитрий Квартальнов из «Ак Барса» или Игорь Никитин из ЦСКА. Они отлично делают свою работу. Их команды с очень хорошей системой, играют просто здорово. Я знаю этих тренеров лично и очень их уважаю.
С кем бы хотел познакомиться? У меня в жизни сбылось многое, о чём я мечтал. Но одна вещь — ещё нет. Я хоть никогда не слежу за политикой… Но видел этого человека, как он играл в хоккей и всегда забивал кучу голов. В общем, я бы хотел встретиться с Владимиром Путиным. Можно сказать, это моя грандиозная мечта. Я бы хотел пообщаться с Владимиром Путиным, который так много делает для России. Это было бы очень интересно. Я бы хотел пожать ему руку», — цитирует Хартли официальный сайт «Матч ТВ».
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