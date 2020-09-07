«Динамо» Мн – «СЮ»: проспект «Вашингтона» Протас забросил первую шайбу в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Алексей Протас отметился первой заброшенной шайбой в Континентальной хоккейной лиге. Форвард отличился в первом периоде домашней встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (завершился первый период, счёт – 2:2).
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Ранее клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил Протаса в минское «Динамо» на правах аренды. Игрок будет играть за белорусский клуб до старта сезона-2020/2021 за океаном.
«Кэпиталз» выбрали белорусского хоккеиста на драфте-2019 в третьем раунде под общим 91-м номером. В минувшем сезоне 19-летний форвард выступал за клуб Западной хоккейной лиги «Принс Альберт Рэйдерз». На его счету в 58 матчах регулярного чемпионата 31 заброшенная шайба и 49 результативных передач при показателе полезности «+37».
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