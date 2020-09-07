«Динамо» М — «Спартак»: Зубарев сделал «мельницу» на Яшкине

Московское «Динамо» и «Спартак» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился второй период, счёт ─ 1:0 в пользу бело-голубых.

В середине второго периода нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин пытался войти в зону атаки, но его остановил Андрей Зубарев, сделав «мельницу».

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Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Первый этап нового сезона продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.