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«Динамо» М — «Спартак»: Зубарев сделал «мельницу» на Яшкине

«Динамо» М — «Спартак»: Зубарев сделал «мельницу» на Яшкине
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» и «Спартак» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился второй период, счёт ─ 1:0 в пользу бело-голубых.

В середине второго периода нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин пытался войти в зону атаки, но его остановил Андрей Зубарев, сделав «мельницу».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Первый этап нового сезона продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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