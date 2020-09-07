Михайлис: «Барыс» допустил несколько глупых ошибок в матче с ЦСКА

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:3).

«Плохое начало матча. Ничто не предвещало, но допустили несколько глупых ошибок. Пропустили на смене — непозволительная ошибка. Во втором периоде, даже уже в конце первого, адаптировались, были хорошие моменты. Но игра складывалась волнообразно. Владеем инициативой, давим соперника, имеем хорошие голевые моменты. Тут же ошибки – потери на входе в зону приводят к удалению и голу. Будем исправляться

Соперник здорово играл и не позволил даже войти в зону. Не получалось у нас организованно войти в зону, зацепиться. ЦСКА здорово перекрывал все варианты, поэтому за 6 минут большинства было только 2 броска. Ортио здорово играет в воротах и помогает нам. Но не один он, вся команда старается. Какие-то моменты надо ещё отрабатывать", – передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.