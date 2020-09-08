Никита Кучеров стал лучшим снайпером «Тампы» в истории Кубка Стэнли

Завершился первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2. Таким образом, счёт стал 1-0 в серии до четырёх побед.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этом матче отличился одним голом и сделал 4 результативные передачи. Россиянин забросил 34-ю шайбу своей команды в плей-офф и стал лучшим снайпером «Тампы» в истории Кубка Стэнли, обойдя Мартена Сен-Луи (33 гола).

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв в этом матче отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 23 сейва.