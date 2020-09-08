«Тампа» повторила клубный рекорд девятилетней давности, разгромив «Айлендерс»

Состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2.

Таким образом, команда Джона Купера повторила клубный рекорд по голам в матче плей-офф. В 2011 году в пятом матче серии первого раунда плей-офф «Тампа» с таким же счётом разгромила «Питтсбург Пингвинз» (8:2).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этой встрече забил гол и сделал четыре результативные передачи. Впервые за карьеру в НХЛ он набрал пять очков за матч Кубка Стэнли. Его партнёр по звену Брейден Пойнт отметился дублем и тремя результативными передачами. Россиянин и канадец стали первыми игроками в истории «молний», набравшими пять очков в матче плей-офф НХЛ.