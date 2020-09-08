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Хедман — о 8:2 с «Айлендерс»: это всего одна встреча. Они провели серию из семи матчей

Хедман — о 8:2 с «Айлендерс»: это всего одна встреча. Они провели серию из семи матчей
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал победу в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (8:2, 1-0).

«Счёт в серии 1-0, и это всего одна встреча. В некоторых аспектах мы всё ещё можем прибавить. Соперник провёл серию из семи матчей, а вчера переезжал. Так что это только один матч, пусть и очень важный. Гол Пойнта в дебюте был ключевым. Он сейчас вышел на совершенно другой уровень», – цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.

«Островитяне» в третий раз в клубной истории завершили матч плей-офф НХЛ с восемью пропущенными шайбами. В 1975 году «Айлендерс» были разгромлены «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:8), а спустя пять лет с тем же счётом — «Филадельфией Флайерз».

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