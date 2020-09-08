Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2.

«Островитяне» в третий раз в клубной истории завершили матч плей-офф НХЛ с восемью пропущенными шайбами. В 1975 году «Айлендерс» были разгромлены «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:8), а спустя пять лет с тем же счётом — «Филадельфией Флайерз».

При этом ранее «островитяне» не проигрывали матч Кубка Стэнли со счётом 2:8. Таким образом, во встрече с «Тампой» «Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.

Примечательно, что в результате «Айлс» выиграли серию и у «Рейнджерс», и у «Филадельфии».

«Тампа» повторила клубный рекорд девятилетней давности, разгромив «Айлендерс»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020