Состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2.

«Островитяне» в третий раз в клубной истории завершили матч плей-офф НХЛ с восемью пропущенными шайбами. В 1975 году «Айлендерс» были разгромлены «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:8), а спустя пять лет с тем же счётом — «Филадельфией Флайерз».

При этом ранее «островитяне» не проигрывали матч Кубка Стэнли со счётом 2:8. Таким образом, во встрече с «Тампой» «Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.

Примечательно, что в результате «Айлс» выиграли серию и у «Рейнджерс», и у «Филадельфии».