Афиногенов: не вижу в мире вратаря сильнее, чем Василевский. Он возьмёт «Везина Трофи»

Бронзовый призёр Олимпийских игр—2002, известный нападающий Максим Афиногенов рассказал о шансах голкипера клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на завоевание «Везина Трофи» по итогам нынешнего сезона.

«Тампу» сложно представить без Василевского, второй год подряд претендующего на «Везина Трофи»? А он её и возьмёт. Я сейчас не вижу в мире вратаря сильнее, чем Василевский.

Как сильно на игре «Бостон Брюинз» сказалось отсутствие Туукка Раска? Говорить о том, что случилось, весьма сложно. Возможно, это связано с проблемами в семье или травмой. Но без него вратарская линия прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли выглядела уже не такой монолитной.

В плей-офф всегда присутствуют свои нюансы. Когда ты атакуешь, забиваешь, очень важно иметь за спиной вратаря, не пропускающего случайных шайб. Хорошие, серьёзные голкиперы призваны уберечь команду от таких нелепостей», – приводит слова Афиногенова «Команда России».