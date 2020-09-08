Гол Петькова в овертайме принёс «Сочи» победу в матче с «Трактором»
ХК «Сочи» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Александра Андриевского.
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Сочи» Кирилл Петьков. В основное время матча у гостей отличились Дмитрий Колготин и Георгий Солянников. Голы у «Трактора» забили форварды Сергей Калинин и Лукаш Седлак.
Таким образом, «Сочи» одержал первую победу в нынешнем сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ южане дома сыграют с казанским «Ак Барсом», а «Трактор» в гостях проведёт матч с ярославским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 13 сентября.
КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2020, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Калинин (Пилут, Манухов) – 17:20' (5x5) 1:1 Колготин (Галимов, Мироманов) – 25:06' (5x5) 1:2 Солянников (Точицкий, Шмелёв) – 33:11' (5x5) 2:2 Седлак (Гика, Оберг) – 42:29' (5x4) 2:3 Петьков (Александров) – 63:05' (3x3)
- 8 сентября 2020
-
21:05
-
20:45
-
20:35
-
20:28
-
19:35
-
19:16
-
19:00
-
18:52
-
18:36
-
17:53
-
17:24
-
16:51
-
16:32
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:11
-
14:00
-
13:31
-
13:05
-
13:00
-
12:30
-
12:05
-
11:50
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
Партнерский контент