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Гол Петькова в овертайме принёс «Сочи» победу в матче с «Трактором»

Гол Петькова в овертайме принёс «Сочи» победу в матче с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Александра Андриевского.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Сочи» Кирилл Петьков. В основное время матча у гостей отличились Дмитрий Колготин и Георгий Солянников. Голы у «Трактора» забили форварды Сергей Калинин и Лукаш Седлак.

Таким образом, «Сочи» одержал первую победу в нынешнем сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ южане дома сыграют с казанским «Ак Барсом», а «Трактор» в гостях проведёт матч с ярославским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 13 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2020, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Калинин (Пилут, Манухов) – 17:20' (5x5)   1:1 Колготин (Галимов, Мироманов) – 25:06' (5x5)   1:2 Солянников (Точицкий, Шмелёв) – 33:11' (5x5)   2:2 Седлак (Гика, Оберг) – 42:29' (5x4)   2:3 Петьков (Александров) – 63:05' (3x3)
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