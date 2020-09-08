Гол Петькова в овертайме принёс «Сочи» победу в матче с «Трактором»

ХК «Сочи» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Александра Андриевского.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Сочи» Кирилл Петьков. В основное время матча у гостей отличились Дмитрий Колготин и Георгий Солянников. Голы у «Трактора» забили форварды Сергей Калинин и Лукаш Седлак.

Таким образом, «Сочи» одержал первую победу в нынешнем сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ южане дома сыграют с казанским «Ак Барсом», а «Трактор» в гостях проведёт матч с ярославским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 13 сентября.