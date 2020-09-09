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Защитник «Колорадо» Никита Задоров перенесёт операцию в Денвере

Защитник «Колорадо» Никита Задоров перенесёт операцию в Денвере
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров перенесёт операцию в Денвере. Об этом сообщила его жена Александра, опубликовав в «сториз» «Инстаграма» несколько видеозаписей. На первой запечатлён горный серпантин и идущий снег, на второй — вход в местную клинику, а на третьей — вид с балкона и геотег «Колорадо».

«Нет, ребята, мы не соскучились по снегу… Мы приехали в горы делать операцию», — написала Задорова.

В полуфинале плей-офф Западной конференции НХЛ «Колорадо» проиграл «Даллас Старз» — 3-4. Задоров провёл в Кубке Стэнли 15 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. По окончании нынешнего сезона 25-летний россиянин может выйти на рынок свободных агентов. Его контракт с «Эвеланш» истечёт, как только завершится плей-офф.

Задоров сравнял счёт в игре с «Далласом», поразив ворота Худобина броском от синей линии
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