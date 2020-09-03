Задоров сравнял счёт в игре с «Далласом», поразив ворота Худобина броском от синей линии

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 6-я встреча полуфинала Западной конференции между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Завершён 1-й период игры, счёт в матче – 1:1. В серии лидируют игроки «Старз» – 3-2.

За 32 секунды до конца 1-го периода встречи 25-летний российский защитник «Колорадо» Никита Задоров мощным броском от синей линии поразил ворота Антона Худобина, защищающего ворота «Далласа», который не в силах был помочь команде из-за трафика на своём пятаке. Результативной передачей отметился ещё один россиянин – Владислав Наместников, набравший 3-е (2+1) очко.

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Для Задорова эта шайба стала третьей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, также на его счету одна результативная передача при показателе полезности «+3» и 8 минутах штрафа.