Шаттенкирк — о личной результативности: просто отдаю шайбу Хедману, вот и весь секрет

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк прокомментировал личную результативность в нынешнем плей-офф. В двух последних встречах он набрал 5 (0+5) очков, всего в активе защитника 9 (1+8) баллов в 14 матчах.

«Я просто отдаю шайбу Виктору Хедману, вот и весь секрет. Если серьёзно, так бывает. То густо, то пусто. Вот вчера, например, отдал Кучерову – и посмотрите, что они с Пойнтером из этого сотворили. В любом случае я бы не хотел, чтобы эти взлёты и падения результативности как-то влияли на мою основную работу в обороне», – цитирует Шаттенкирка пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий «Тампы» в первой встрече с «Айлендерс» забил гол и сделал четыре результативные передачи. Впервые за карьеру в НХЛ он набрал пять очков за матч Кубка Стэнли. Его партнёр по звену Пойнт отметился дублем и тремя результативными передачами. Россиянин и канадец стали первыми игроками в истории «молний», набравшими пять очков в матче плей-офф НХЛ.