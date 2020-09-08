Хедман: Кучеров и Пойнт творили что-то невероятное

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением об игре форвардов Брейдена Пойнта и Никиты Кучерова в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Айлендерс» (8:2, 1-0).
«Мы не играли неделю и, конечно, беспокоились о старте. На этот счёт Пойнт нас быстро успокоил, задал тон с самого начала. И он, и Куч сегодня снова творили что-то невероятное, но Пойнтер вытащил свою игру на новый уровень, это точно», – цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.
Российский нападающий «Тампы» в этой встрече забил гол и сделал четыре результативные передачи. Впервые за карьеру в НХЛ он набрал пять очков за матч Кубка Стэнли. Его партнёр по звену Пойнт отметился дублем и тремя результативными передачами. Россиянин и канадец стали первыми игроками в истории «молний», набравшими пять очков в матче плей-офф НХЛ.
- 8 сентября 2020
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