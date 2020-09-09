«Чикаго» предлагает 35-летнему голкиперу Кроуфорду контракт на $ 3,5 млн в год

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» предложил новый контракт голкиперу Кори Кроуфорду. «Ястребы» готовы платить Кроуфорду $ 3,5 млн в год, сообщает журналист The Athletic Скотт Пауэрс.

35-летний Кроуфорд выступает за «Чикаго» с 2005 года. По прошлому соглашению он зарабатывал $ 6 млн в год. В составе «Блэкхоукс» опытный голкипер стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2013, 2015). В 2016 году канадский вратарь принял участие в Кубке мира, сыграв один матч со сборной Европы.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ голкипер провёл 40 матчей, отражая в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,77. В девяти встречах плей-офф Кроуфорд отразил 90,7% бросков при надёжности 3,31.